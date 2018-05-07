ВМЗ ВЫПУСТИЛ 10-МИЛЛИОННУЮ ТОННУ ГОРЯЧЕКАТАНОГО РУЛОНА

Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская обл., входит в состав АО «ОМК», г. Москва) произвел 10 млн тонн горячекатаных стальных рулонов с момента ввода в эксплуатацию литейно-проектного комплекса (ЛПК). ЛПК начал работу в октябре 2008 года и стал первым металлургическим заводом, построенным в новейшей истории России. ЛПК Выксунского металлургического завода выпускает горячекатаный стальной плоский прокат в рулонах толщиной от 1 до 12,7 мм шириной до 1750 мм, лист и ленту (штрипс). Продукция комплекса предназначена для производства труб малого и среднего диаметра на ВМЗ и Альметьевском трубном заводе (АО «АТЗ», Республика Татарстан, входит в состав АО «ОМК»).

«В течение последних лет коллектив литейно-прокатного комплекса ВМЗ установил десятки производственных рекордов, а объемы выпуска стали неоднократно превышали расчётную мощность комплекса. Собственное производство стали позволяет нам более оперативно реагировать на потребности рынка и поставлять качественную трубную продукцию нашим клиентам в минимальные сроки», — отметил руководитель коммерческого департамента ОМК Эдуард Степанцов.

По материалам пресс-службы ОМК



