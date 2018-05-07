«АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ» ПРЕДСТАВИЛА ПРОДУКЦИЮ НА НОВОУРЕНГОЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ

Предприятие группы компаний «АБС Электро»– ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» приняло участие в XII межрегиональной специализированной выставке «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу», которая прошла в г. Новый Уренгой с 28 по 29 марта. На стенде компании были продемонстрированы образцы интеллектуальных электроприводов ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий: однооборотный МЭОФ-400 с КИМ3 на арматуре; многооборотный взрывозащищенный ПЭМ-Б250 IIBT4 с КИМ2 и прямоходный взрывозащищенный МЭПК-6300-IIВТ4 с КИМ1. На стенде была представлена и приборная продукция: блок ручного управления, пускатели бесконтактные реверсивные ПБР-3И и ПБР-3ИК (компактное исполнение).

За время выставки стенд посетили специалисты ведущих добывающих и перерабатывающих предприятий региона: ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Севернефть-Уренгой», ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс», ЗАО «Нортгаз», ОАО «Сибнефтегаз», АО «Ачимгаз» и др. Специалисты предприятия предоставили подробную информацию и консультацию по вопросам эксплуатации электроприводов ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» в различных условиях, а также ответили на все интересующие вопросы.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



