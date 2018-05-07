БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ КЛАПАНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МК СПЛАВ ДЛЯ АЭС КУДАНКУЛАМ

Специально для АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения», входящего в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш, специалисты Корпорации «Сплав» расширили линейку выпускаемой продукции, дополнив ее быстродействующими запорными сильфонными клапанами высокого давления Ду 15.

ЦКБМ является одним из ведущих предприятий отечественной атомной отрасли и единственным в стране разработчиком и изготовителем главных циркулярных насосов для всех типов российских атомных реакторов ВВЭР. Весной этого года МК «Сплав» выиграл конкурс, проводимый АО «ЦКБМ» на производство трубопроводной арматуры для своего оборудования и его дальнейшей поставки для строящихся 3-его и 4-ого энергоблоков АЭС Куданкулам в Индии.

Юлия Пенязь, зам.директора по продажам для АЭС МК «Сплав», отмечает: «Согласно техническому заданию, запорная электроприводная арматура должна обеспечивать время срабатывания – открытия или закрытия — не более 5 секунд. Специально для наших заказчиков специалисты из «Атомармпроекта», проектно-конструкторского института, входящего в состав МК «Сплав», предложили новое исполнение запорного сильфонного клапана с электроприводом ЭПАС, обеспечивающее требуемое быстродействие. Благодаря тому, что у нас собственное производство электроприводов, процесс разработки новой модификации оборудования был осуществлен в кратчайшие сроки».

Корпорация «Сплав» с 2003 года производит многооборотные электроприводы ЭПАС и ЭПАС-О, которые устанавливаются в любых системах и помещениях атомных станций, включая герметичную оболочку и герметический бокс. Отметим, что вся трубопроводная арматура, производимая «Сплавом» для возведения 1-ого и 2-ого блоков индийской атомной станции Куданкулам, также была укомплектована электроприводами ЭПАС и ЭПАС-О.

Елена Мокина, начальник управления по продажам электро- и пневмооборудования МК «Сплав»: «Для строительства первой очереди АЭС Куданкулам нами было произведено и поставлено более 800 электроприводов ЭПАС и ЭПАС-О. Отмечу, что за все время работы мы не получили от заказчиков ни одной рекламации на свою продукцию. Сейчас мы активно работаем по проекту строительства второй очереди Куданкулам, планируем произвести и поставить не меньший объем. ТУ на наши приводы согласованы со всеми проектными институтами, задействованными в строительстве индийской атомной станции».

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



