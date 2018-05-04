Успехи в дистанционном управлении от ARISTON

В 2017 году компания Ariston вошла в число лидеров рынка в сегменте систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) с возможностью дистанционного управления: было продано около 100 000 устройств – термостатов, котлов и водонагревателей, которыми можно управлять на расстоянии. Компания смогла добиться не только повышения объемов продаж и расширения ассортимента, но и усовершенствования технологий, внедрения новых бизнес-стратегий и открытия новых рынков.

Основные составляющие дистанционного управления от Ariston – это контроль за прибором на расстоянии, учёт энергопотребления и обеспечение спокойствия потребителя. Три этих аспекта являются главными направлениями для непрерывного совершенствования оборудования и разработки новых функций. Среди новшеств последнего года - ежемесячные отчеты о расходе энергии, которые помогут пользователю сформировать модель устойчивого энергопотребления, упрощенная система подключения прибора к беспроводной сети, регистрация данных для бесперебойной работы оборудования и др.

Изначально технология дистанционного управления Ariston была разработана для отопительного оборудования, в частности, для газовых котлов. На сегодняшний день эта функция реализована и в оборудовании на возобновляемых источниках энергии: водонагревателях с гибридной технологией и тепловых насосах. В 2017 году внедрение технологии дистанционного контроля в ходе разработки новых водонагревателей привело к созданию двух революционных продуктов: Lydos WiFi и Lydos Hybrid Wi-Fi. Ожидается, что во второй половине 2018 года они дополнят линейку интеллектуальных электрических водонагревателей, которую в прошлом году уже «открыли» Velis Evo Wi-Fi, уже доступные для российского потребителя.

Помимо электронного шинного протокола eBus, который компания использовала с самого начала разработок, в 2017 году был реализован также протокол Siemens. Подключение по этому протоколу позволит использовать ATG-соединения для котлов Elco и ATAG. Водонагреватели и котлы Ariston, дистанционно управляемые с помощью ATG-приложения, уже пользуются успехом в Аргентине, Греции, Украине, Беларуси, Хорватии, Литве, Ирландии, Швейцарии, ЕС, Китае и других странах – всего на 25 рынках.

2018 год обещает быть успешным для совершенствования технологии дистанционного контроля от Ariston: ожидается выпуск новых продуктов и сервисов, выход на новые рынки. Повышение спроса на оборудование с дистанционным управлением и его популяризация в качестве неотъемлемой части «умного дома» позволит компании Ariston реализовать более 500 000 таких устройств к 2020 году.

По материалам пресс-службы Ariston



