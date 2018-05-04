АЛНАС ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ

По итогам 2017 года Альметьевский завод ГК «Римера» на 4,5% увеличил долю на отечественном рынке производителей электроцентробежных насосов (ЭЦН) – до 19%. Предприятие сохранило темпы роста производства по всем номенклатурным группам – в 2017 году производство электроцентробежных насосов выросло на 14%, погружных электродвигателей – на 19%, газосепараторов – на 11%, запасных частей – на 8%. Производительность труда за 2017 год повысилась на 16%.

Годовая выручка «Алнаса» в 2017 году составила 3,89 млрд рублей, что на 8% больше по сравнению с 2016 годом. Основной объем продукции предприятие поставило крупнейшим российским нефтедобывающим компаниям: «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть». Прирост экспортных поставок составил 64%, а приоритетными направлениями экспорта стали страны СНГ и Латинской Америки.

«Алнас» стабильно развивается, расширяет свое присутствие на российском рынке и наращивает экспорт. За последние три года завод на 63% увеличил объем производства электроцентробежных насосов для нефтедобычи. В 2018 году предприятие планирует сохранить достигнутый объем выпуска ЭЦН и нарастить объемы производства и реализации запасных частей для собственной продукции на 77%», - комментирует исполнительный директор завода «Алнас» Сергей Шунин.

Завод «Алнас» производит для нефтяных компаний широкий спектр нефтепогружного оборудования для добычи нефти из высокодебитных и малодебитных скважин, разведочных и ремонтных скважин, боковых стволов. В 2018 году «Алнас» продолжит расширять линейку востребованного на рынке оборудования.

По материалам пресс-службы ГК «Римера»



