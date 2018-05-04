РИМЕРА-СЕРВИС ЗАКЛЮЧИЛА КОНТРАКТ С PН-ПУРНЕФТЕГАЗ

«Римера-Сервис» выиграла тендер на оказание услуг для «РН-Пурнефтегаз» по ремонту, транспортировке и учету насосно-компрессорной трубы (НКТ) и насосной штанги. Специалисты подразделения «Римера-Сервис» в Муравленко будут в течение трех лет производить ремонт более 452 тыс. насосно-компрессорных труб, а также осуществлять транспортировку около 753 тыс. насосно-компрессорных труб и 44 тыс. насосных штанг.

«РН-Пурнефтегаз» - давний партнер «Римера-Сервис» по обслуживанию УЭЦН и новый клиент для трубного сервиса. Заключение контракта - это важный стратегический шаг, позволяющий «Римере-Сервис» предоставлять «РН-Пурнефтегазу» полный спектр услуг по обслуживанию нефтяного оборудования и труб НКТ», - поясняет директор по трубному сервису «Римера-Сервис» Евгений Гаас.

Трубный сервис «Римера-Сервис» оказывает компаниям услуги по ремонту и обслуживанию труб нефтяного сортамента в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – в планах компании к 2019 году нарастить долю на рынке ремонта НКТ в этих регионах на 3%.

По материалам пресс-службы ГК «Римера»



