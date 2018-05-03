СПЛАВ ПОЛУЧИЛ ЛИМИТ НА 500 МЛН РУБЛЕЙ ОТ ВТБ

Корпорации «Сплав» получила гарантийный лимит от банка ВТБ в размере 500 млн рублей сроком до 5 лет. В рамках лимита предприятию будут предоставлены банковские гарантии, в том числе для обеспечения заявок на участие в конкурсах, тендерах и аукционах. Руслан Еременко, руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ: «Корпорация «Сплав» давно известна на российском и зарубежном рынках, а ее продукция устойчиво востребована широким кругом потребителей – от АЭС до предприятий нефтегазовой и химической отрасли, сферы ЖКХ и теплоэнергетики. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать развитию целого ряда производственных отраслей».

Гарантийный лимит на максимально выгодных условиях позволит сохранить Корпорации высокие темпы развития. Наталья Орловская, заместитель генерального директора по экономике и финансам МК «Сплав»: «В сотрудничестве с нами заинтересовано большинство российских банков. Мы ведем постоянную работу с самыми крупными из них, выбирая наиболее выгодные для нас условия. В этот раз нашу текущую потребность в гарантийном лимите закрыл банк ВТБ, предоставив максимально выгодное предложение для всей группы компаний Корпорации «Сплав».

МК «Сплав» — одно из ведущих машиностроительных предприятий России по производству трубопроводной арматуры для атомной, нефтегазовой и химической промышленности, для

энергетической, ракетно-космической, железнодорожной и других отраслей. Среди партнеров Корпорации – ведущие компании различных отраслей экономики: «Росатом», «Роскосмос», «Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «Лукойл» и другие.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



