ПГ «МЕТРАН» ВЫПУСТИЛА НОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ НА БАЗЕ ОСРЕДНЯЮЩЕЙ ТРУБКИ ANNUBAR

Портфолио производимого в ПГ «Метран» оборудования дополнено расходомерами переменного перепада давления 3051SFA на базе осредняющей напорной трубки Annubar 485. Открытие производства расходомеров 3051SFA в «Промышленной группе «Метран» позволяет сократить время изготовления и поставки до потребителя. Расходомеры 3051SFA предназначены для измерений объёмного и массового расходов, массы и объёма жидкости, газа, пара, а также объёма и объёмного расхода газа, приведенного к стандартным условиям.

Особенность конструкции осредняющей напорной трубки (ОНТ) Annubar 485 позволяет максимально снизить потери давления технологического процесса. Это приводит к значительной экономии энергоресурсов за счет снижения затрат на энергоснабжение насосов, нагнетающих жидкость, затрат на компрессию газа и на энергоносители для выработки пара. Благодаря многопараметрическому преобразователю 3051SMV, который входит в состав расходомера 3051SFA, и возможности заказа со встроенным термометром сопротивления уменьшается количество врезок в трубопровод и потенциальных мест утечки. Отсутствие традиционных импульсных линий значительно упрощает монтаж расходомера и время установки, а также снижает общую стоимость владения.

Следующим этапом локализации расходомеров переменного перепада давления станет открытие в ПГ «Метран» производства расходомеров 3051SFC на базе стабилизирующей диафрагмы модели 405. Дополнительная информация о расходомерах на базе ОНТ Annubar доступна по ссылке.

По материалам пресс-службы Emerso



