GRUNDFOS ОБНОВИЛ ЛИНЕЙКУ БЫТОВЫХ НАСОСОВ

В апреле 2018 года концерн GRUNDFOS расширил линейку компактных повысительных насосов UPA, предназначенных для частных систем водоснабжения. Новая модель UPA 15-120 отличается более высокими характеристиками напора (до 12 м) и расхода (до 2,4 м³/час).

GRUNDFOS UPA 15-120 — бессальниковый насос мощностью 200 Вт с «мокрым» ротором, благодаря которому прибор работает практически бесшумно. Насос используется для повышения давления в сети водоснабжения частного дома, квартиры, а также небольшого офиса, магазина, кафе и т. д. Он устанавливается на подаче проточного водонагревателя, газовой колонки, перед стиральной или посудомоечной машиной, в душе и других точках водозабора и обеспечивает необходимый напор воды. Обязательным условием эксплуатации является минимальное давление на всасывающем патрубке, которое должно быть не менее 0,2 бара.

UPA имеет небольшие для повысительного насоса габариты и весит всего 5 кг, что позволяет устанавливать его непосредственно на трубопроводах без дополнительного крепления. Насос однофазный, поэтому его можно включать в обычную бытовую розетку. Прибор укомплектован полутораметровым кабелем с вилкой Shuko.

Насос имеет автоматический и ручной режим управления. Выбор нужного режима осуществляется с помощью переключателя на клеммной коробке. В «автомате» периоды работы определяются встроенным реле протока. Насос включается при падении расхода ниже 90–120 л/ч и останавливается при достижении этого уровня. Встроенная защита от «сухого» хода отключает оборудование в случае прекращения подачи воды, предотвращая перегрев и повреждение внутренних деталей насоса.

UPA — одно из самых распространённых решений в своей категории, проявившее исключительную надёжность. Кроме того, оборудование данной серии попадает под действие программы «Сервис за 24 часа»: в случае выхода из строя насоса производитель гарантирует устранение неисправности или его замену в течение суток с момента обращения.

Schuko – система силовых вилок и розеток для переменного тока, официально определённая в стандарте CEE 7/4.

По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»



