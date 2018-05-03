ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «РОСАТОМА» ПОСЕТИЛ БЕЛЭНЕРГОМАШ

В рамках участия Белгородской области в государственном проекте «Бережливое производство» «Белэнергомаш – БЗЭМ» посетил директор по развитию ПСР (Производственная система «Росатома») АО «Концерн Росэнергоатом» Сергей Обозов. В ходе визита гость осмотрел производственный корпус соединительных элементов трубопроводов, а также участок изготовления опорно-подвесных систем трубопроводов, отметил, что белгородский завод является одним из значимых поставщиком трубопроводной продукции и опорно-подвесных систем для строящихся госкорпорацией объектов. Целью посещения предприятия было ознакомление с производственными мощностями завода, а также укрепление взаимодействия путем участия «Белэнергомаш – БЗЭМ» в программе по развитию ключевых поставщиков Росатома. Участие в программе предполагает внедрение инструментов и методов ПСР на предприятии.

Сергей Обозов подчеркнул, что Принципы ПСР сформулированы с применением лучшего зарубежного и отечественного опыта в части организации труда, производственных и бизнес процессов и направлены на рост производительности, снижение себестоимости и повышение качества выпускаемой продукции. «Безусловно, существующая культура производства и организация труда на заводе работает на эти цели, и если в рамках применения ПСР удастся выявить и задействовать дополнительные ресурсы снижения издержек производства и себестоимости изготовления продукции, скрытые резервы повышения ее качества, то это можно уже считать положительным результатом нашей совместной работы», – отметил генеральный директор «Белэнергомаш – БЗЭМ» Александр Ващенко. В качестве пилотного проекта принято

решение о внедрении инструментов и методов ПСР на участке опорно-подвесных систем трубопроводов.

По материалам пресс-службы ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»



