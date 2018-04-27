«ЭГО ИНЖИНИРИНГ» ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Компания «Эго Инжиниринг» организовала масштабное мероприятие для пула партнеров-проектировщиков. Программа стартовала с экскурсии по заводу «ПРО АКВА», во время которой состоялась презентация продукции крупнейшего российского производителя, а закончилась в боулинг-клубе где участники мероприятия не только вкусно поужинали, но и, образовав команды, сыграли в боулинг.

Экскурсия по заводу «ПРО АКВА» была организована в соответствии с пожеланиями проектировщиков, которым были интересны определенные производственные цеха, находящиеся на предприятии. Опытные специалисты, контролирующие производственный процесс и отслеживающие на всех этапах качество выпускаемой продукции, продемонстрировали работу высокотехнологичного оборудования и ответили на вопросы, интересующие проектировщиков.

После ланча группа экскурсантов отправилась на осмотр Сергиево-Посадской Лавры, которая находится недалеко от предприятия, затем проектировщики на комфортабельном автобусе поехали ужинать в ресторане боулинг-клуба. Компания «Эго Инжиниринг» ценит и уважает своих партнеров, поэтому старается не только предложить им взаимовыгодное сотрудничество, но и организовать познавательный и веселый совместный отдых. И, судя по отзывам клиентов, это удается.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»



