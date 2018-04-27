ГАКС-АРМСЕРВИС ЗАКОНЧИЛ РАЗРАБОТКУ НОВОГО СТЕНДА

Завершена разработка нового стенда ГАКС-И-1-10/400С. Максимальное усилие зажима испытываемых изделий на стенде – 40 т. Стенд предназначен для проведения гидравлических и пневматических испытаний общепромышленной и энергетической трубопроводной арматуры и для настройки (тарирования) предохранительных клапанов. Испытываемые изделия: клиновые задвижки, шаровые и пробковые краны, запорные клапаны (вентили), обратные клапаны, предохранительные клапаны, дисковые затворы. Область применения данной продукции – нефтяная, газовая, энергетическая, химическая и другие отрасли промышленности. Более подробно с техническими характеристиками стенда ГАКС-И-1-10/400С можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС