В МАЕ ТЕРМОБРЕСТ УХОДИТ В ПЛАНОВЫЙ ОТПУСК

В мае 2018 г. СП «ТермоБрест» ООО традиционно будет находиться в отпуске. Во время отпуска специалисты завода будут заниматься приемом и обработкой заявок, оформлением коммерческих предложений и выставлением счетов на оплату. Отгрузка продукции в период с 01.05.2018 по 31.05.2018 производиться не будет. Вся продукция, заказанная и оплаченная в период с 01.05.2018 по 31.05.2018, будет отгружаться только после 31.05.2018 года в строгом соответствии с поступлением платежей.

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО



