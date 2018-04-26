КОНАР ОТКРЫЛ В «СТАНКОМАШЕ» ВЫСТАВКУ К 100-ЛЕТИЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

К столетию советской пожарной охраны в музее трудовой и боевой славы завода «Станкомаш» подготовили экспозицию, посвященную огнеборцам. Здесь можно посмотреть и потрогать руками предметы экипировки и оборудование: пожарные рукава, стволы, спасательную маску, раритетные каски 20-х годов, а также современную одежду пожарных. Выставку дополняют плакаты, схемы и фотографии. Сотрудники музея рассказывают об истории развития пожарной охраны завода с первых ее дней.

Сегодня «Станкомаш» — это первый в Челябинской области индустриальный парк, на территории которого располагаются высокотехнологичные производства. Есть здесь и своя добровольная пожарная дружина, оснащенная спецтехникой и оборудованием. В день открытия специализированной выставки на экскурсию пригласили ветеранов пожарной части № 44, которая ранее располагалась на территории завода – специально для того, чтобы обеспечивать безопасность промышленного гиганта советских времен.

– Я пришла на предприятие в 1969 году инспектором, а ушла спустя 30 лет заместителем начальника пожарной части, – вспоминает Вера Жуковская. – Мы следили за пожарной безопасностью на «Станкомаше», проводили профилактические мероприятия, контролировали огневые работы.

– Я работал начальником караула пожарной части № 44, - рассказывает Владимир Романов. – Сперва на заводе было три караула. У каждого были свои обязанности – первый отвечал за технику, второй за рукава, третий за водоснабжение, проверяли гидранты, выдавали предписания. Коллектив был дружный, всегда участвовали в спортивных мероприятиях. Сейчас на заводе хорошо, чувствуется масштаб.

На открытии выставки побывала и пресс-секретарь Челябинского пожарного гарнизона Ирина Шафеева.

– Когда мы узнали, что готовится такое мероприятие для ветеранов пожарной охраны, не смогли пройти мимо. Не ожидали, что получим такой экскурс в историю завода, я в восторге, – поделилась

впечатлениями Ирина. – Мне уже доводилось бывать здесь, в прошлом году мы проводили учения, направленные на взаимодействие заводской пожарной команды и Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Территория предприятия впечатляет.

По словам руководителя музея Надежды Тарасенко, экспозиция будет открыта для всех желающих в течение двух месяцев.

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР



