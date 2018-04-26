СОТРУДНИКИ ТЕМПЕРА СДАЛИ НОРМАТИВЫ ГТО

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации за успешное выполнение нормативов ГТО золотыми знаками отличия были награждены сотрудники завода Темпер. Напомним, комплекс «Готов к труду и обороне» был утвержден в СССР еще в марте 1931 года. В конце 1980-х годов комплекс «ГТО» был упразднен, а возрожден Президентом Российской Федерации В.В. Путиным только в марте 2014 года. Система ГТО включает 11 уровней сложности выполнения нормативов, в зависимости от возраста и пола, начиная с 6 до 70 лет и старше. Основной целью возрождения ГТО является популяризация спорта и увеличение числа граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни.

«Сегодня занятия физкультурой в некоторых образовательных учреждениях проводятся для галочки, многие дети освобождены от них по медицинским показаниям. Говорить о взрослых людях и вовсе не стоит, мало кто из них в свое свободное время готов совершить пробежку или позаниматься на турнике. Необходимо увеличивать и популяризировать программы, стимулирующие участие простых людей в различных соревнованиях, побуждающих их к поддержанию физической формы и просто ведению активного и здорового образа жизни. Будьте здоровы и занимайтесь спортом!» – призывают сотрудники завода «Темпер».

По материалам пресс-службы ООО «Темпер»



