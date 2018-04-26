НА ГУСАРЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО КАДРАМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

«Городу мастеров: кадры нового поколения» — тема круглого стола, который состоялся на заводе «Гусар» 23 апреля в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов». В совещании приняли участие представители департамента образования администрации Владимирской области, службы занятости г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустального технологического колледжа им. Г. Ф. Чехлова, Гусевского стекольного колледжа, а также директора школ города, учащиеся школ выпускных классов, заинтересованные в устройстве на работу в ООО «Гусар», студенты, преподаватели и мастера производственного обучения колледжа, наставники предприятия.

На встрече собравшиеся обсудили текущее состояние кадрового потенциала в регионе — какие профессиональные требования предъявляют сегодня современным специалистам, как готовят высококвалифицированные кадры в техникумах, наличие условий в современной школе для понимания учащимися свой профессиональной идентичности, как работает система наставничества на предприятиях и программы служб занятости по трудоустройству молодых специалистов и многое другое. Опытом наставничества и сотрудничества с технологическим колледжем им. Г. Ф. Чехлова поделился генеральный директор ООО «Гусар» А. А. Березкин в своем приветственном слове.

Перед началом совещания для участников была организована экскурсия на учебно-производственный участок завода, где студенты технологического колледжа продемонстрировали свои профессиональные навыки и умения на мастер-классе под руководством заместителя технического директора по техническому обучению персонала ООО «Гусар» Николая Макарова.

По материалам пресс-службы ООО «Гусар»



