АБС ЭЛЕКТРО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НА ВЫСТАВКЕ «HANNOVER MESSE–2018»

Продолжается участие группы компаний «АБС Электро» в выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации – «Hannover Messe-2018», проходящей в Германии. В павильоне 15 (стенд А20) «АБС Электро» представляет электропривод с интеллектуальным блоком управления КИМ 3 – МЭОФ 100(150), отличающийся высокой точностью управления и контроля состояния электропривода и арматуры. Компания приглашает всех желающих лично познакомиться с разработками «АБС Электро», представленными в рамках экспозиции компании, с 9:00 до 18:00 на выставке «Hannover Messe-2018».
По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»