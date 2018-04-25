DANFOSS ПРЕЗЕНТОВАЛ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА АРКТИКИ

Профильная конференция «Экологически безопасные холодильные технологии для Арктической зоны Российской Федерации» состоялась 10 апреля 2018 г. в Мурманске. В ней участвовали руководители предприятий и служб эксплуатации рыбопромышленного комплекса, хладокомбинатов, производители холодильного оборудования и инжиниринговые компании.

Перед собравшимися выступили представители крупнейших производителей, международные эксперты Проекта Арктического совета и ООН, руководители ассоциаций и объединений холодильной отрасли. Разработки «Данфосс» были представлены в сообщении «Перспективы промышленных парокомпрессорных холодильных установок рыбохозяйственного комплекса Арктики», которое сделал Евгений Сухов, к.т.н., академик МАХ, директор направления «Промышленный холод».

В ходе дискуссии было отмечено, что в 2018-2021 гг. в регионе планируется внедрить современные холодильные технологии на объектах переработки рыбы и морепродуктов. Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора высоко оценил важность и актуальность Проекта по содействию перехода предприятий рыбохозяйственного комплекса региона на безопасные и эффективные технологии.

В рамках мероприятия был заключен договор о сотрудничестве между Мурманским государственным техническим университетом (МГТУ) и ООО «Данфосс». Компания примет участие в оснащении ВУЗа современным холодильным оборудованием и проведении обучающих семинаров как для студентов и преподавателей учебных заведений, так и работающих специалистов отрасли. Заместитель губернатора Евгений Никора поддержал эту инициативу и призвал другие компании также включаться в проекты социального партнерства.

Конференция была организована Международным центром научной и технической информации (МЦНТИ) в рамках Проекта Арктического совета «Вывод из обращения фторсодержащих парниковых газов и озоноразрушающих веществ на предприятиях по переработке рыбы и морепродуктов в Мурманской области (Арктическая зона Российской Федерации)». Партнерами выступили Минприроды России, Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО), министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, Российский союз предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром).

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



