ТМК РАССКАЗАЛА ОБ УЧАСТИИ В TUBE 2018

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазовой отрасли, традиционно приняла участие в специализированной международной выставке Tube 2018.

На выставочном стенде ТМК посетители ознакомились с полным спектром трубной продукции Компании для всех отраслей, включая премиальные соединения TMK UP. Были продемонстрированы образцы новой высокотехнологичной продукции TMK-ARTROM — полный спектр бесшовных труб машиностроительного назначения, в том числе новые премиальные промышленные трубы: бесшовные термообработанные трубы, трубы холоднодеформированные и трубы для изготовления гидроцилиндров и автокомпонентов.

Делегация ТМК под руководством первого заместителя генерального директора Компании Вячеслава Попкова в составе 65 человек приняла активное участие в ключевых мероприятиях выставки, деловых встречах и переговорах. В неё также вошли исполнительный директор — первый заместитель генерального директора Владимир Оборский, заместитель генерального директора — главный инженер Александр Клачков, заместитель генерального директора по техническим продажам и инновациям Сергей Чикалов, генеральный директор Европейского дивизиона Компании Адриан Попеску, руководители и специалисты Российского и Европейского дивизионов Компании.

На стенде ТМК с презентацией выступил заместитель генерального директора Европейского Дивизиона по производству Кристиан Дринчу. Он рассказал о подходе Европейского дивизиона ТМК к концепции производства TMK-ARTROM премиальных промышленных труб и к взаимодействию с заказчиками. Главная задача ТМК — обеспечить высокий уровень качества на

всех стадиях производства: от создания стали под конкретные требования клиента до премиального коммерческого сервиса и гибкой поддержки клиентов.

Руководители Российского дивизиона приняли участие в круглом столе, организованном немецкой SMS group — одной из ведущих в мире компаний в области производства и обслуживания металлургического оборудования. Александр Клачков, директор дирекции по маркетингу ТМК Сергей Алексеев и вице-президент SMS group по сортовому прокату Норберт Телен обсудили текущие вопросы сотрудничества компаний. В частности, речь шла о разработке технологий для нового оборудования — пресса для высадки концов труб.

В рамках выставки ТМК провела традиционный приём для партнёров и клиентов. На мероприятии присутствовали более 200 представителей из 100 компаний мира — заказчики продукции, производители оборудования и поставщики материалов. К ним с приветственным словом обратились Вячеслав Попков и Адриан Попеску, поблагодарив за текущее эффективное взаимодействие и выразив уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество будет расширяться.

16-я специализированная международная выставка Tube 2018 проходила с 16 по 20 апреля в Дюссельдорфе (Германия). Она является крупнейшей в трубной отрасли и проводится раз в два года. В 2018 году в ней приняли участие 1240 компаний из 57 стран мира.

По материалам пресс-службы ТМК