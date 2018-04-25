АБС ЭЛЕКТРО НА ВЫСТАВКЕ «НЕФТЕГАЗ-2018»

Группа компаний «АБС Электро» в лице предприятий ОАО «ВНИИР» и ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» приняла участие в 18-ой Международной выставке оборудования для нефтяной и газовой промышленности «Нефтегаз-2018». В ходе первых дней работы экспозиции проведен ряд продуктивных переговоров с представителями большого числа компаний, в результате которых были достигнуты определенные договоренности о применении оборудования производства предприятий «АБС Электро» в различных как текущих, так и будущих проектах.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



