ГОСКОМПАНИЯМ ОГРАНИЧАТ ЗАКУПКИ ЗА РУБЕЖОМ

Минпромторг подготовил список оборудования, техники и материалов, закупку которых за рубежом госкомпании должны будут согласовывать с правительственной комиссией по импортозамещению, сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов.

Поправки к закону о закупках госкомпаний были одобрены в конце прошлого года и вступят в силу с 1 июля. В соответствии с ними правительственная комиссия должна проверять наличие российских аналогов у закупаемой за рубежом машиностроительной продукции при годовом объеме закупок более 50 млн рублей и заставлять госкомпании покупать именно их.

В данный перечень вошла техника для перевозки нефтепродуктов, автобитумовозы, запорная и регулирующая трубопроводная арматура. Кроме того, в список внесены несколько видов насосов, компрессоров и теплообменников.

Ранее озвучивался ценовой лимит в 1-2 млрд рублей. Установленная в перечне планка в 50 млн грозит привести к большим задержкам в закупках, поскольку, как сообщил источник

"Коммерсанта", "мы не сможем внести оборудование в годовой план закупок, пока не согласуем с правительством".

Другой источник заявил, что либо ценовой лимит будет снижен, либо работа "утонет в деталях". Вероятно, на практике перечень обсуждаемого оборудования будет гораздо меньше указанных 227 позиций, поскольку "сильные игроки быстро докажут, что для большинства их закупок нет российских аналогов".

По материалам пресс-службы РУПЕК



