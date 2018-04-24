ТРУБЫ И ФИТИНГИ SANHA THERM ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Компания ООО «Компания МВ» сообщила о появлении новинки в ассортименте компании — труб и фитингов из углеродистой стали Sanha-Therm (серия 24 000). Трубы и фитинги Sanha-Therm — это экономичная альтернатива для применения в таких системах как:
* системы отопления, включая высокотемпературные системы
* пневматические системы
* системы водяного охлаждения
Продукция Sanha®-Therm включает в себя полный ассортимент труб и фитингов. Гальваническая внешняя оцинковка обеспечивает дополнительную защиту от внешней коррозии.
По материалам журнала «С.О.К»