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ТРУБЫ И ФИТИНГИ SANHA THERM ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

24 апреля, 2018 11

Компания ООО «Компания МВ» сообщила о появлении новинки в ассортименте компании — труб и фитингов из углеродистой стали Sanha-Therm (серия 24 000). Трубы и фитинги Sanha-Therm — это экономичная альтернатива для применения в таких системах как:

* системы отопления, включая высокотемпературные системы

* пневматические системы

* системы водяного охлаждения

Продукция Sanha®-Therm включает в себя полный ассортимент труб и фитингов. Гальваническая внешняя оцинковка обеспечивает дополнительную защиту от внешней коррозии.

По материалам журнала «С.О.К»


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