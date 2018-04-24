ПРИВОДЫ АУМА ПРЕДСТАВИЛИ НОВИНКИ НА ВЫСТАВКЕ НЕФТЕГАЗ–2018

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» приняло участие в 18-ой Международной выставке оборудования для нефтяной и газовой промышленности Нефтегаз–2018, проходившей в ЦВК «Экспоцентр» с 16 по 19 апреля. На выставочном стенде АУМА впервые был представлен электропривод SA(R)VEx c изменяемой скоростью, рассчитанный на применение в температурном диапазоне от –60°С до +60°С.

Также посетители выставки могли познакомиться с приводом АУМА с блоком отказобезопасности FQM, обеспечивающим приведение арматуры в положение безопасности при отсутствии питания с помощью запасённой механической энергии витой пружины.

Еще одной новинкой, вызвавшей живой интерес и привлекающей особое внимание, стал привод в подводном исполнении, погруженный в аквариум для наглядного демонстрирования его функциональных возможностей. Такие приводы предназначены для постоянного применения под водой и не требуют технического обслуживания в течение пяти лет.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



