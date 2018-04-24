ТМК ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АМЕРИКАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

В Трубной Металлургической Компании (ТМК), одном из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности, состоялась рабочая встреча руководства ТМК с представителями американских организаций по стандартизации — Американским институтом нефти (API), Обществом по испытанию материалов (ASTM International) и Обществом инженеров-механиков США (ASME).

Во встрече, в частности, принимали участие генеральный директор ТМК Александр Ширяев, его заместитель по техническим продажам и инновациям Сергей Чикалов, директор по глобальным техническим продажам Кирилл Марченко, советник генерального директора Андрей Лоцманов. С стороны США: директор по предоставлению глобальных услуг для промышленности API Лакшми Махон, директор по стандартам API Давид Миллер, менеджер по сертификации ASME Кристофер Малер, помощник вице-президента ASTM International Джеймс Томас.

В ходе встречи было отмечено, что уже 25 лет заводы ТМК производят трубную продукцию по стандартам API и имеют лицензию на право использования монограммы института. В 2007 году ТМК стала первой российской компанией, получившей статус голосующего члена API. На протяжении белее десяти лет ТМК и институт ведут активную работу по совместной разработке стандартов. Эксперты Компании активно участвуют в рассмотрении проектов стандартов, вносят свои предложения, а также проводят регулярные встречи со специалистами API.

Участники встречи обсудили перспективы использования сервиса ASTM Compass — портала для доступа к стандартам и техническим статьям, программам по обучению, настроенного специально под пользователя. В частности, речь шла об использовании портала ТМК для получения оперативной информации о внесённых в стандарты изменениях. Кроме того, была высказана взаимная заинтересованность в организации работы по переводу текстов стандартов на русский язык.

Представители организаций по стандартизации США высказали большую заинтересованность в сотрудничестве с российскими техническими комитетами по стандартизации и, в частности, с ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны».

В рамках встречи иностранные специалисты также были ознакомлены с образцами продукции ТМК. Были показаны обсадные, бурильные и насосно-компрессорные бесшовные трубы с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP, предназначенные для добычи углеводородов и эксплуатации в скважинах в сложных геологических условиях.

По материалам пресс-службы ТМК



