НОВИНКА ОТ «ПРО АКВА»: ПЛАСТИКОВЫЙ ФИКСАТОР ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Компания «Эго Инжиниринг» представляет новинку от завода «ПРО АКВА» – пластиковый фиксатор поворота для всех полимерных и металлополимерных труб Pro Aqua. Фиксатор выполнен из прочного ударостойкого пластика, не подвержен окислению и рассчитан на долгую эксплуатацию. Как и другая продукция завода, фиксатор имеет гарантийный срок 10 лет.

Пластиковый фиксатор используется для закрепления полимерных и металлополимерных труб Pro Aqua под углом 90°. Такая необходимость возникает в местах подвода петель теплого пола, труб PEX, PE-RT к распределительному коллектору. Пластиковые фиксаторы подходят для труб диаметром 14-18 мм.

Пластиковый фиксатор выпускается на российском заводе «ПРО АКВА». Использование качественного сырья и многоступенчатая система контроля качества, позволяют предприятию производить прочные изделия, которые обеспечивают надежное удержание трубы и ее защиту от изломов и изгибов.

По материалам пресс-службы «Эго Инжинирнг»



