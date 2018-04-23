«ИЖНЕФТЕМАШ» БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ АНК «БАШНЕФТЬ»

Завод «Ижнефтемаш», одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, заключил контракт на поставку глубинных штанговых насосов и станций управления установками электроцентробежных насосов для ПАО АНК «Башнефть» (входит в Группу НК «Роснефть»).

По условиям контракта, ижевское предприятие ГК «Римера» до конца 2019 года изготовит для ООО «Башнефть-Добыча» 1 320 глубинных штанговых насосов (ШГН) и 84 станции управления установками электроцентробежных насосов (СУ УЭЦН) различных модификаций. Оборудование будет произведено в соответствии с Едиными техническими требованиями к оборудованию для добычи нефти НК «Роснефть». - «Ижнефтемаш» освоил производство станций управления УЭЦН в 2017 году и теперь изготавливает четыре модификации этого оборудования с рабочим током 250А, 400А, 630А и 800А. Крупный контракт на поставку СУ УЭЦН с одной из ведущих нефтяных компаний России свидетельствует о том, что развитие продуктовой линейки предприятия идет в верном направлении и новая продукция востребована заказчиками. В 2018 году планируется разработать новые модификации универсальных СУ для асинхронных и вентильных двигателей, − отметил коммерческий директор ГК «Римера» Станислав Великий.

По итогам 2017 года ПАО АНК «Башнефть» стала крупнейшим заказчиком глубинных штанговых насосов производства ижевского предприятия ГК «Римера» - завод поставил компании 2 296 ШГН.

По материалам пресс-службы ГК «Римера»



