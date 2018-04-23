СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ УЖЕСТОЧИЛА ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ СУДОВОЙ АРМАТУРЫ

В закупках «Северной верфи» появились новые требования к поставщикам судовой арматуры для оборонных заказов. Новые условия для поставщиков появились в закрытом запросе цен на поставку поворотных затворов общей стоимостью 57,9 млн рублей. Верфь пригласила к участию в торгах дагестанский завод им. Гаджиева и гатчинский «Буревестник». Производителей арматуры попросят предоставить письмо о наличии на предприятии военной приемки, подтверждение владения учтенной конструкторской документацией на производство и поставку продукции, а также копии актов межведомственной комиссии или решения о постановке на производство по ГОСТ РВ 15.301.

«Допускается распространять результаты квалификационных испытаний на типовую арматуру в случае предоставления документального подтверждения конструкторского подобия закупаемой арматуры с изделиями, ранее прошедшими квалификационные испытания», – сообщается в документах закупки. Предоставляемые документы придется согласовать с заказчиком в лице военной приемки и разработчиком арматуры в соответствии с ОСТ 5Р.5571-2010.

Победитель торгов должен передать арматуру «Северной верфи» в течение полугода после получения аванса. Представители арматуростроительной отрасли считают, что изначально заданные реальные сроки производства и поставки арматуры вместе с ужесточением требований позволят снизить риск попадания контрафакта на корабли и суда.

«Эти условия новые, но по факту они уже становятся стандартом при проведении закупочных процедур на поставку судовой трубопроводной арматуры (СТПА) в ГОЗ. Мы при работе с заказчиками рекомендуем всегда использовать данные требования – проводить закупки с учетом требований ГОСТ РВ 15-301, требовать подтверждение наличия у поставщика официальной КД на весь ассортимент и лицензий ФСБ и ВиВТ.

Отсутствие их (требований - ред.), например, при неоправданно заниженных сроках исполнения контракта, указанных в конкурсе, с большой долей вероятности может привести к попаданию на проект контрафактной продукции, что приводит к срывам сдачи кораблей и судов заказчику. Т.е. экономия получается мнимая и поговорка про скупого, который платит дважды, еще раз подтверждает свою актуальность», – сообщили в пресс-службе петербургского «Армалита», добавив, что изготовление СТПА на усредненный заказ занимает обычно от 4 месяцев до полугода.

По материалам Mil.Press FlotProm



