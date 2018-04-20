АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ РАССКАЗАЛА ОБ УЧАСТИИ В КОНФЕРЕНЦИИ ПАО «ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ» ПО ВОПРОСАМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В г. Нижневартовск состоялась II-ая конференция «Импортозамещение в ПАО «Варьеганнефтегаз». Мероприятие было организовано в целях повышения эффективности производства, импортозамещения оборудования и технологий, привлечения поставщиков инновационных технологий.

В конференции с докладом на тему «Модернизированные интеллектуальные электропривода для трубопроводной арматуры под современные требования АСУТП» выступил Начальник отдела интеллектуальной продукции Департамента технического развития и разработки ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» Е. Павлов. Вопросы, затронутые в докладе, вызвали большой интерес и оживленную дискуссию среди участников, в результате которой был принят ряд определенных решений.

ПАО «Варьеганнефтегаз» (входит в ПАО «НК «Роснефть») - одно из крупнейших добывающих предприятий Западной Сибири. Занимается разведкой и разработкой группы нефтегазоконденсатных месторождений на территории Западной Сибири в ХМАО – Югре.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



