НА ННФ ОБСУДИЛИ ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Возможности трансфера технологий от научных разработок до готового бизнеса обсудили участники форсайт-сессии «Стартапы и инновационные разработки в нефтегазовой и химической отрасли», организованной в рамках Национального нефтегазового форума, проходящего в ЦВК «Экспоцентр» совместно с международной выставкой «Нефтегаз-2018». Модератором дискуссии выступил директор по научно-техническому развитию кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Перцовский.

Характеризуя ситуацию в нефтегазовом секторе и его потребность в новых технологиях, эксперт Энергетического центра московской бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко отметила, что с 2014 года в условиях санкций 50 млн. тонн прироста добычи дали проекты освоения новых месторождений. С течением времени отсутствие доступа к новому оборудованию, по ее мнению, будет оказывать большее влияние на добычу.

С какими сложностями в продвижении новых технологий и решении задач импортозамещения сталкивается ПАО «Газпром нефть», рассказал руководитель одного из подразделений компании Михаил Кузнецов. Он отметил, что «Газпром нефть» стремится максимизировать долю использования российских разработок. За последние годы это дало дополнительно десятки миллиардов рублей. В рамках реализации стратегии импортозамещения компания планирует производство в Российской Федерации более 100 новых продуктов.

Директор по экономическому развитию Агентства по развитию Ленинградской области Андрей Сергеев проинформировал, как осуществляется поддержка развития инновационных технологий и новых производств на региональном уровне. На территории области формируются кластеры,

при этом активно развивается нефтегазохимический комплекс. Совместно с Газпромом планируется реализация инновационных проектов в газовой и нефтехимической промышленности, сообщил Андрей Сергеев.

По материалам пресс-службы АО «Экспоцентр»



