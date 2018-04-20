АДЛ РАЗРАБОТАЛ ПРЕРЫВАТЕЛИ ВАКУУМА VBS25 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Компания АДЛ представляет новинку собственного производства для пароконденсатных систем — прерыватели вакуума VBS25 из нержавеющей стали DN ½". Устройство предназначено для предотвращения образования вакуума в трубопроводах и в оборудовании. Новинка является продолжением серии прерывателей вакуума VBS16 компании АДЛ, но рассчитана на большее давление — PN 2,5 МПа и отличается рабочим элементом: в VBS25 — шарик, в VBS16 — пружина.

Для правильной работы пароконденсатных систем установка прерывателя вакуума должна осуществляться в вертикальном положении на паропроводах и перед любым типом теплообменного оборудования. При монтаже прерывателя вакуума на общем вводе также должен присутствовать термостатический воздухоотводчик и запорный клапан. С технической информацией о новинке вы можете ознакомиться в каталоге «Трубопроводная арматура промышленного применения», а с ценами — в прайс-листе на сайте компании. По всем вопросам, связанным с подбором и эксплуатацией данного оборудования, обращайтесь за консультацией к инженерам отдела промышленной трубопроводной арматуры АДЛ.

По материалам пресс-службы АДЛ



