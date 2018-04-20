ПРОЕКТ ОЭЗ «ЧАПЛЫГИНСКАЯ» И ЗАВОД HAWLE ПРЕДСТАВИЛИ ЗАРУБЕЖНЫМ КОМПАНИЯМ

Крупным американским и европейским компаниям презентовали проект индустриального парка в экономзоне Чаплыгина. Это площадка, где будут развивать машиностроение, лёгкую и химическую промышленности. Потенциальных инвесторов проект заинтересовал. Не исключено, что на чаплыгинской земле появятся заводы компаний, которые задают тренды в мировой химической промышленности и фармацевтике.

Знакомство с ОЭЗ «Чаплыгинская» инвесторы из США и Европы начали с экскурсии по заводу «Хавле». Предприятие выпускает трубопроводную арматуру и пожарные гидранты. Участники форума посмотрели цеха и оценили масштабы. Директор предприятия рассказал, как сам в 2011 году заехал на территорию парка и не пожалел.

Зарубежным инвесторам презентовали и проект индустриального парка в ОЭЗ «Чаплыгинская». Его основными направлениями станет легкая и химическая промышленность, машиностроение. Все подробности – в сюжете телекомпании "Липецкое время".

По материалам телеканала «Липецкое время»



