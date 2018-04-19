Эксперты Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО представили результаты исследования "Трансформирующийся глобальный рынок СПГ: как России не упустить окно возможностей?". Презентация состоялась 18 апреля в рамках Национального Нефтегазового Форума. В работе рассмотрена актуальная ситуация на мировом рынке сжиженного природного газа и место России на этом рынке. В частности, эксперты Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО затронули такие аспекты, как текущий баланс спроса и предложения на мировом рынке СПГ, изменение «правил игры» на глобальном рынке в результате прихода новых игроков, расширения спотовой торговли газом и других факторов. В исследовании освещается тема импортозамещения и создания собственных технологий и оборудования для отрасли.

Эксперты отмечают, что под давлением усиливающейся конкуренции рынок становится более гибким, изменения контрактов на поставку СПГ идут сразу по четырем направлениям: сокращение длительность контрактов, снижение их объемов, отмена условия «destination clause» и уход от исключительно нефтяной привязки в пользу смешанного ценообразования с привязкой «газ-газ», которая в свою очередь может выражаться к привязке к ценам Henry Hub, европейских бирж и ценовым индикаторам на азиатском рынке СПГ. При этом для того, чтобы выдержать конкурентную борьбу, компании начинают настоящую битву за снижение затрат – только производители с наиболее низкими затратами могут чувствовать себя уверенно на этом крайне изменчивом рынке.

Рынок СПГ становится все более похожим на нефтяной, что стимулирует появление на нем новых игроков с сильными компетенциями с нефтяного рынка – так, новые возможности ценового арбитража и дополнительного заработка привлекают внимание к трейдингу СПГ, которым уже стали заниматься самые разнообразные участники газового, а также смежного нефтяного рынка.

Компании, работающие на рынке СПГ, пытаются найти новые способы снижения рисков, что ведет к появлению новых бизнес-моделей. Едва ли не главным направлением становится развитие портфельных игроков, выстраивающих гибкие цепочки в глобальном масштабе. Участник рынка с разнообразным портфелем проектов в upstream и с возможностями выхода на разные рынки downstream получает не только диверсификацию рисков как предложения, так и спроса, но и возможность оптимизации транспортных затрат в глобальном масштабе. Одновременно, в условиях борьба за потребителя, трейдеры и производители СПГ начинают инвестировать в downstream инфраструктуру импортёров СПГ, с тем, чтобы создать дополнительный спрос на газ и закрепиться на новых рынках, выстраивая «особые» отношения с покупателями.

«Рынок СПГ становится все более сложным и гибким, все более похожим на нефтяной. В этих условиях России, планирующей занять сильные позиции на мировом рынке СПГ, необходимо искать новые возможности для адаптации и повышения эффективности. Сокращать затраты, внедрять новые технологии и оптимизировать логистику, выстраивать особые отношения с импортерами. Ставки высоки, нацелившихся на этот рынок много, но успеха добьется только тот, кто сможет наиболее эффективно работать и предложить покупателям самые привлекательные условия. Адаптивность, креативность, скорость – вот ключ к успеху на этом трансформирующемся рынке», - отмечает директор Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Татьяна Митрова.

Эксперты Энергетического центра полагают, что для развития российской СПГ-индустрии необходимо наладить сотрудничество при обменных (своповых) операциях трёх российских компаний (Газпрома, НОВАТЭКа, Роснефти). В аспекте технологий, даже если компании независимо разрабатывают технологии

сжижения, требуется координация при изготовлении сопутствующего оборудования (турбины, компрессоры и др.).

«Теоретически отечественные разработки могут быть дешевле иностранных аналогов, однако здесь ключевым фактором является экономия на масштабах. Ясно, что разрабатывать новую технологию для 2-3 новых линий будет нерентабельно, а значит необходимо массовое строительство новых линий по сжижению (или выход с оборудованием на экспортные рынки, что в любом случае возможно только после создания нескольких референтных производств в России). Запланированный масштабный рост доли России на мировых рынках СПГ таким образом становится не столько амбициозной целью, сколько необходимым условием успеха в этой сфере», - считает аналитик Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Александр Собко.

Таким образом, в нынешних реалиях перед российскими игроками рынка СПГ стоит сложная задача: выходя на рынок в момент усиления конкурентной борьбы, обеспечить конкурентоспособность своих поставок. Для этого необходимы совместные усилия по всей цепочке поставок и, полагают эксперты Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО.

По материалам пресс-службы организаторов



