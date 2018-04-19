ННФ: у российской нефтегазохимии хороший потенциал для роста

На проходящем в ЦВК «Экспоцентр» Национальном нефтегазовом форуме состоялся круглый стол на тему «Драйверы внутреннего роста и экспортный потенциал нефтегазохимической и нефтеперерабатывающей промышленности России». Модератор панельной дискуссии, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов отметил, что сегодня отрасли необходимо найти новые точки роста не только в уже созданных кластерах и существующих мерах господдержки, а в развитии перспективных направлений отечественной нефтегазохимии. Потенциал для этого есть, заявил он.

Руководитель аналитического центра ООО «СИБУР» Ксения Каретина видит одну из основных точек роста отечественной нефтехимии в имеющемся у России сырьевом преимуществе. Она, в частности, отметила важность проводимого налогового стимулирования для получения при нефтепереработке нафты. Другим перспективным ресурсом, который необходимо развивать, по ее мнению, является этан. «Сегодня тренд мировой нефтехимии – это движение в легкое сырье. И мы понимаем, что этан стоит создавать. Нужно, чтобы такие мощности появлялись и были конкурентоспособны на мировых рынках»,- пояснила эксперт.

«У нефтехимической отрасли России большие перспективы роста, который, согласно прогнозам, будет составлять до 9% в течение следующих 15 лет», – сообщил представитель Бостонской консалтинговой группы (BCG) Рафаэль Морено.

По материалам пресс-службы АО «Экспоцентр»



