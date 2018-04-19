НОВИНКИ 2018 ГОДА САЗ «АВАНГАРД» УЖЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Старооскольский арматурный завод «Авангард» поставил крупную партию клапанов предохранительных17с28нж номинальным диаметром на входном патрубке 65 мм в адрес эксплуатирующей компании ЗАО «Корпорация «Профессионал». Данное оборудование было установлено в котельные, обслуживающие 12 населённых пунктов Ульяновской области (посёлков Криуши, Сурское, Мулловка, Ишеевка, Вешкайма, Чуфарово, Игнатовка, Новоселки, Языково, Павловка, Жадовка и села Астрадамовка). Котельные обеспечивают теплом и горячей водой жилые дома и ряд зданий социальной сферы: медицинские учреждения, детсады, образовательные учреждения и прочее. До настоящего времени клапаны 17с28нж изготавливались только в двух диаметральных исполнениях – 50 и 80 мм. В 2018 году САЗ «Авангард» запустил в серийное производство предохранительные клапаны - 17с28нж DN 25, 32, 40, 65 и 100 мм. Ознакомиться с новинкой можно в разделе сайта компании – Клапаны предохранительные 17с28нж.

По материалам пресс-службы САЗ «Авангард»



