СПЛАВ МОДЕРНИЗИРОВАЛ ПРОИЗВОДСТВО РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ «ГАЗПРОМА»

Большинство газопроводов ПАО «Газпром» оборудованы регуляторами давления газа производства ПАО «Завод Старорусприбор», входящего в МК «Сплав». Работа с крупнейшей энергетической компанией России стимулирует Корпорацию на постоянные обновления собственного производства и точное соблюдение всех технических требований и регламентов заказчика.

Александр Березняков, главный технолог общепромышленной арматуры ОГТ: «Специалисты «Сплава» переработали техническую документацию и модернизировали регуляторы давления, заменив медные трубки на трубки из нержавеющей стали. Для того, чтобы обеспечить высокое качество и соответствие продукции всем требованиям конструкторской документации было решено приобрести новое оборудование — с программным управлением. Технологи Корпорации, изучив весь ассортимент станочных производителей, подобрали лучший и наиболее подходящий для этих целей вариант трубогибочного автоматического станка. Он дает возможность гнуть трубы в трех плоскостях, учитывая при этом углы пруженения, и позволяет строго соблюдать все заданные параметры».

Новый трубогибочный станок уже запущен в действие. Специалисты Корпорации «Сплав» уже прошли обучение в Санкт-Петербурге для работы на новом оборудовании с программным управлением. Работа на станке позволит не только с точность до градуса гнуть трубы, но и в перспективе существенно увеличит производительность.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



