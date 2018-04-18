В Москве проходит выставка «Нефтегаз-2018»

В ЦВК «Экспоцентр» состоялось открытие международной выставки оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2018», которая в этом году отмечает свое 40-летие. Выставка входит в десятку мировых отраслевых смотров с участием зарубежных и отечественных лидеров нефтяной, газовой и энергетической промышленности. «Экспоцентр» как организатор проводит «Нефтегаз-2018» в партнерстве с немецкой выставочной компанией Messe Düsseldorf GmbH при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей Германии (VDMA), под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

Ведущий церемонии открытия, генеральный директор «Экспоцентра» Сергей Беднов сообщил, что международная выставка «Нефтегаз» признана лучшим брендом 2017 года как наиболее эффективный отраслевой выставочный проект. Он также отметил, что государственная поддержка, участие крупнейших компаний, полный охват рынка, профессиональная деловая программа обеспечивают выставке «Нефтегаз» статус главного выставочно-конгрессного события в нефтегазовой и нефтехимической отрасли нашей страны.

В экспозиции нынешнего года участвуют 534 компании из 25 стран мира. На площади свыше 31 000 кв. м свои возможности, новейшие разработки и технологии демонстрируют зарубежные и российские производители и поставщики нефтегазового оборудования, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании. Национальные экспозиции сформировали Германия, Китай, Чехия. Россия представлена 330 экспонентами, в числе которых как нефтегазодобывающие компании, производители оборудования, так и сервисные предприятия, сказал руководитель «Экспоцентра».

Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов огласил приветствие главы Минэнерго России Александра Новака, в котором было отмечено, что международная выставка «Нефтегаз-2018» уже четвертый год подряд проходит совместно с Национальным нефтегазовым форумом. «Объединение выставки и форума, - говорилось в послании, - привело к созданию крупнейшей отраслевой демонстрационно-коммуникационной площадки. Она позволяет представить новейшие технологические разработки и решения для нефтегазовой индустрии и топливно-энергетического комплекса в целом, всесторонне обсудить и найти оптимальные пути решения приоритетных задач отрасли». В своем приветствии министр выразил уверенность, что авторитетные эксперты, ведущие игроки рынка – участники выставки «Нефтегаз-2018» и Национального нефтегазового форума - выскажут важные рекомендации, которые будут иметь практическое значение.

Выступивший на церемонии открытия президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин подчеркнул многостороннюю важность выставки «Нефтегаз» и ее тематики для всей экономики страны. В то же время, по его словам, выставка своими участниками подтверждает, что, несмотря на негативные внешние факторы, экономические связи с зарубежными коллегами и партнерами остаются практически на неизменном уровне: «Восемьдесят процентов участников, в том числе и наших зарубежных коллег, - это те, кто стабильно участвует в этой выставке. Они также стабильно участвуют в Национальном нефтегазовом форуме - важнейшей составной части всего мероприятия. Там есть возможность подискутировать, обменяться мнениями и в не очень простой внешней ситуации, которая сложилась вокруг России, поговорить также о том, каким образом мы вместе можем и должны работать в будущем».

«Эта выставка стала самым главным местом встречи для всех, кто работает в данной отрасли, о чем свидетельствует большое количество компаний, представленных здесь в этом году, - обратился к участникам церемонии открытия исполнительный директор Messe Düsseldorf GmbH Эрхард Винкамп. - Радует и то, что все компании, приехавшие на эту выставку, искренне верят в продолжение и расширение существующих связей и дружеских отношений». Он выразил персональную благодарность генеральному директору «Экспоцентра» Сергею Беднову за партнерское надежное сотрудничество. Успешной работы, плодотворных переговоров и встреч также пожелал участникам выставки президент Российского Союза химиков Виктор Иванов.

По материалам организаторов



