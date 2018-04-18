ТД ЕНИСЕЙПРОМ НАЧИНАЕТ ПРОДАЖУ АРМАТУРЫ БРЕНДА «ЕНИСЕЙ»

На склады компании «Торговый Дом Енисейпром» в ближайшее время поступит первая партия готовой продукции под собственным брендом «ЕНИСЕЙ». К поступлению ожидается большой ассортимент продукции: это задвижки 30с41нж, 30с941нж, 30с99нж, 30с999нж, 30с64нж, 30с964нж, 30с76нж, 30с15нж, 30с915нж, 30нж41нж, 30ч6бр, 30ч39р; клапаны обратные 19с53нж, 19с76нж; вентиль 15нж65нж; затворы поворотные дисковые чугунные, затворы поворотные дисковые стальные (фланц., межфланц., трехэксцентр.); краны шаровые нержавеющие, краны шаровые химические; фильтры чуг. механические фланцевые и др. С полным наименованием предлагаемой продукции можно ознакомиться по ссылке ⇒ "Продукция ЕНИСЕЙ". Заявки можно направлять на эл.почту: info@eep24.ru и rp@eep24.ru. Индивидуальные условия сотрудничества по телефону: +7(391) 251-88-99
По материалам пресс-службы «ТД Енисейпром»