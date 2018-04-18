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Aquatherm St. Petersburg 2018 начала работу

18 апреля, 2018 10

Вчера в Санкт-Петербурге начала работу 5-я международная выставка оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования Aquatherm St. Petersburg 2018. В течение трех дней в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» специалисты в сфере проектирования, строительства, установки и торговли оборудованием для инженерных систем смогут познакомиться с разнообразными решениями для своих проектов и задач своих заказчиков.

Разделы выставки:

* Отопительное оборудование

* Оборудование для водоснабжения

* Трубы. Фитинги. Арматура

* Оборудование для бассейнов

* Приборы контроля, измерения и регулирования для инженерных систем. Системы автоматизации

* Оборудование для вентиляции и кондиционирования

Место проведения: ЭКСПОФОРУМ, павильон G

Время работы выставки: 17 – 19 апреля 2018, 10:00 - 18:00

Одновременно с выставкой Aquatherm St. Petersburg состоится 24-я Международная выставка строительных и отделочных материалов WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо.

По материалам организаторов


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