Aquatherm St. Petersburg 2018 начала работу

Вчера в Санкт-Петербурге начала работу 5-я международная выставка оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования Aquatherm St. Petersburg 2018. В течение трех дней в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» специалисты в сфере проектирования, строительства, установки и торговли оборудованием для инженерных систем смогут познакомиться с разнообразными решениями для своих проектов и задач своих заказчиков.
Разделы выставки:
* Отопительное оборудование
* Оборудование для водоснабжения
* Трубы. Фитинги. Арматура
* Оборудование для бассейнов
* Приборы контроля, измерения и регулирования для инженерных систем. Системы автоматизации
* Оборудование для вентиляции и кондиционирования
Место проведения: ЭКСПОФОРУМ, павильон G
Время работы выставки: 17 – 19 апреля 2018, 10:00 - 18:00
Одновременно с выставкой Aquatherm St. Petersburg состоится 24-я Международная выставка строительных и отделочных материалов WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо.
По материалам организаторов