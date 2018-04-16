16 АПРЕЛЯ В ЭКСПОЦЕНТРЕ ОТРОЕТСЯ ВЫСТАВКА «НЕФТЕГАЗ-2018»

Официальное открытие выставки «Нефтегаз-2018» состоится 16 апреля в 13.00 в павильоне № 1. В церемонии открытия планируют участвовать:
* Молодцов Кирилл Валентинович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
* Шафраник Юрий Константинович, Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, Председатель комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса;
* Шмаль Генадий Иосифович, Президент Союза нефтегазопромышленников России;
* Мурадов Александр Владимирович, Проректор Российского Государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина по научной работе;
* Иванов Виктор Петрович, Президент Российского Союза химиков;
* Представители профильных ведомств, отраслевых ассоциаций и др.
Выставка «Нефтегаз-2018» пройдет 16 – 19 апреля 2018 г.
Выставка и Форум ежегодно проводятся в ЦВК «Экспоцентр». Получить пригласительный билет на выставку. В ноябре 2017 г выставка Нефтегаз-2018 признана лучшим брендом 2017 г.