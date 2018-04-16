ООО «ПРИВОДЫ АУМА» РАССКАЗАЛ О ТЕХНИЧЕСКИХ НОВИНКАХ 2018 ГОДА

В данной статье речь идет о новых решениях для автоматизации трубопроводной арматуры, которые предлагает ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в 2018 году.

Электроприводы SAV / SA(R)V c изменяемой скоростью

Проверенная временем линейка приводов SA/SAR была расширена за счет приводов с изменяемой скоростью. В серийное производство вышла новая линейка общепромышленных электроприводов – SAV/SARV .2 с блоком управления ACV 01.2. В ближайшее время будет доступна для заказа и взрывозащищенная линейка оборудования SA(R)VEx c блоком управления ACVEx 01.2.

Конструктивно данная линейка идентична комбинации многооборотного привода SA/SAR c блоком управления AC, в который встроен частотный преобразователь. Она объединяет в себе два ключевых преимущества, необходимых заказчику для управления и регулирования любых технологических процессов – широкий диапазон скоростей с высоким значением максимальной скорости управления.

Изменяемая скорость обеспечивает ряд преимуществ. Так, при приближении к конечному положению скорость постепенно снижается, обеспечивая плавный останов привода и точность достижения заданного значения момента или положения без перебега. Кроме того, уменьшается износ всех задействованных механических компонентов. По всей величине хода для каждого направления движения можно установить до 10 участков с различной скоростью, что позволяет избежать перепадов давления и гидроударов. Возможно также обеспечить бесступенчатое регулирование скорости по команде с распределенной системы управления (РСУ).

Новая линейка электроприводов имеет шесть типоразмеров с максимальным крутящим моментом 1000 Нм. Максимальная скорость 240 об./мин. (для приводов в общепромышленном исполнении) и 216 об./мин. (для взрывозащищенного исполнения) позволяет обеспечить кратчайшее время перекрытия арматуры в аварийной ситуации. Такая высокая скорость является уникальным преимуществом компании AUMA на рынке электроприводов. Температурный диапазон применения очень широк: от стандартного –30оС до +70оС до низкотемпературного –60оС до +60оС.

Электроприводы АУМА с блоком отказобезопасности FQM

Обеспечение безопасной эксплуатации промышленных установок входит в число основных задач производителя оборудования, применяемого в технологических процессах. Модуль FQM позволяет привести арматуру в положение безопасности при полной потере питания с помощью запасенной механической энергии.

Накопителем механической энергии, приводящем арматуру в движение, является витая пружина. При взведении она наматывается на один барабан, во время аварийного хода она перематывается на второй барабан. Взвод пружины осуществляется с помощью отдельного встроенного электромотора.

За счет применения витых пружин обеспечиваемое ими усилие меняется незначительно (-10%) на протяжении всего хода, что обеспечивает доведение арматуры до конечного положения с максимальным крутящим моментом в конце хода для надежного запирания. В отличие от устройств аварийного срабатывания, оснащенных батареей конденсаторов или аккумуляторов, взведенная пружина не имеет саморазряда, то есть энергия пружины сохраняется сколь угодно долго.

Электроприводы АУМА с модулем безопасного положения характеризуются высокой надежностью даже в суровых условиях эксплуатации. Их отличают следующие характеристики: взрывозащищенное и общепромышленное исполнения, исполнение для низких температур (до –60оС), степень защиты оболочки IP68 (стандарт), температурный класс Т4, класс взрывозащиты IIB, назначенный ресурс – 1 500 ходов пружины, высокий крутящий момент (равен максимальному моменту привода).

Модуль положения безопасности требует интеллектуального управления: неполнооборотный привод SQ должен быть оснащен блоком управления AUMATIC .2 в специальной версии. На заводе модуль настраивается на необходимое положение безопасности – открытие или закрытие арматуры в случае аварии. Аварийный ход выполняется при подаче сигнала аварии независимо от наличия или отсутствия электропитания.

На выставке «Нефтегаз-2018» будут представлены электропривод SARVEx c изменяемой скоростью и привод с модулем отказобезопасности FQM.

ООО «ПРИВОДЫ АУМА», официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры. С 2001 г. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности. Производственная площадка, обеспечивающая сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по российским техническим условиям, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА. Официальный сайт компании www.auma.ru.



