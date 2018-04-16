CАЗ ОСВОИЛ ПРОИЗВОДСТВО ШАРОВЫХ КРАНОВ PN 25

На ЗАО «Саратовский арматурный завод» освоено производство шаровых кранов DN 10-300 PN 25 МПа. Заводом предусмотрен выпуск кранов в различных модификациях – с ручным, электро- или пневмоприводным управлением, а также с любым типом присоединения к трубопроводу по требованию заказчика (штуцерно-ниппельное, фланцевое, муфтовое, под приварку).

Краны предназначены для жидких и газообразных рабочих сред, нейтральных по отношению к основным деталям крана, с температурой от -60 до +250 оС. Освоение данной линейки арматуры потребовало расширения испытательной базы ЗАО «САЗ» – в частности, в перечне испытательного оборудования ЗАО «САЗ» появилась бронекамера на 40 МПа.

По материалам пресс-службы ЗАО «САЗ»



