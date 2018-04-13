БЛИЗИТСЯ СТАРТ ВЫСТАВКИ AQUATHERM ST.PETERSBURG

Уважаемые специалисты! Получите бесплатный электронный билет на выставку Aquatherm St. Petersburg, на которой будет представлено оборудование для отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Всего за 3 дня на выставке Aquatherm St.Petersburg Вы сможете:
• ознакомиться и оценить качество новинок от российских и иностранных поставщиков
• сравнить образцы и выбрать продукцию для решения Ваших задач
• узнать о новых трендах в проектировании и строительстве
• найти новые идеи для развития бизнеса заключить выгодные контракты.
19 апреля в рамках деловой программы выставки состится 21-я Конференция «Здания высоких технологий». В программе конференции:
1. ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС - обеспечение требуемых параметров микроклимата помещений различного функционального назначения:
• Жилая часть
• Ресторан и горячий цех
• Бассейн и spa-центр
• Подземный паркинг
2. ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ (BIM) - программное обеспечение для эффективного проектирования и расчетов инженерных систем зданий и сооружений:
• Технологии информационного моделирования инженерных систем зданий
• Программное обеспечение для проектирования инженерных систем, разработки информационных моделей, анализа проектных решений
• Практика использования BIM технологий
• Расчетные программы подбора элементов и параметров систем инженерного обеспечения
3. СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ - мастер-класс
• Программное обеспечение для эффективного проектирования и расчетов инженерных систем зданий и сооружений
• Изменения и новые положения в нормативных документах
• Разъяснения действующих нормативных требований
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Обращаем Ваше внимание, что бесплатное посещение выставки и мероприятий деловой программы возможно только при наличии электронного билета.
По материалам организаторов