Газета «КОНАР-экспресс» отмечена дипломом СПП

На заседании правления челябинской региональной организации «Союз промышленников и предпринимателей» наградили победителей третьего конкурса СМИ на призы СПП. Дипломы вручал президент ассоциации в Челябинской области, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

В номинации «Лучшее корпоративное СМИ» победила газета «Челябинский металлург» Челябинского металлургического комбината. Дипломом второй степени за высокий профессионализм в создании корпоративного издания отмечена редакция «КОНАР Экспресс». На третьем месте в этой номинации — газета «Призыв» Южно-Уральской железной дороги. По словам организаторов творческого конкурса, при подведении итогов оценивались такие качества, как объективность, информативность, актуальность, а также интересная подача тем.

«Нам приятна столь высокая оценка жюри союза промышленников и предпринимателей Челябинской области и регионального союза журналистов, — говорит главный редактор корпоративной газеты АО «КОНАР» Ольга Чудиновских. — Такие конкурсы — площадка для обмена опытом и стимул к тому, чтобы делать наше издание еще лучше».

Газета «КОНАР Экспресс» основана в 2015 году, зарегистрирована как средство массовой информации в 2017-м. Издание освещает производственные и социальные события предприятий промышленной группы.

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»



