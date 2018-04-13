ГАЗПРОМ УСИЛИВАЕТ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе работ по внедрению системы управления качеством продукции, используемой в производственной и инвестиционной деятельности компании.

Отмечено, что важнейшим элементом системы управления качеством, функционирующей в «Газпроме», является система управления материально-техническими ресурсами (МТР). Их качество оказывает непосредственное влияние на надежность и безопасность технологических процессов. В настоящее время компания реализует дорожную карту, направленную на совершенствование процессов допуска и применения МТР при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении и эксплуатации производственных объектов.

Для защиты от недобросовестных поставщиков «Газпром» применяет многоступенчатый контроль качества продукции. Все МТР разделены на шесть групп в зависимости от степени их влияния на надежность и безопасность основных технологических процессов. В первые две группы включено наиболее важное и высокотехнологичное оборудование, в частности буровое и скважинное, трубы и трубопроводная арматура, газоперекачивающие агрегаты. Для данных групп предусмотрено максимальное количество проверочных мероприятий.

В частности, представители компании оценивают деловую репутацию поставщика и его технологические возможности, проверяют соответствие продукции и системы менеджмента качества предприятия требованиям «Газпрома», инспектируют технологический процесс, а также фактически произведенную продукцию до ее отправки. Успешное прохождение данных этапов подтверждается соответствующими свидетельствами, сертификатами и актами.

Для оценки соответствия МТР стандартам «Газпрома» активно используется система добровольной сертификации Интергазсерт, включающая 12 органов по сертификации и 74 испытательных лаборатории. Кроме того, создан единый реестр МТР. Это централизованный источник постоянно актуализируемой информации по оборудованию и материалам, разрешенным к использованию на объектах «Газпрома», компаниях-производителях, а также о нарушениях при поставках материально-технических ресурсов. В дальнейшем реестр планируется интегрировать в информационно-управляющие системы компании, связанные с проектированием и формированием потребности в МТР. Профильным подразделениям компании даны поручения, направленные на дальнейшее развитие системы управления материально-техническими ресурсами.

По материалам Energyland



