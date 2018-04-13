АУМА ОТЗЫВАЕТ СЕРТИФИКАТ У «ДОН-АРСЕНАЛ»

С 13 апреля 2018 г. компания ООО «Дон-Арсенал» не является дилером компании АУМА. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» отзывает все сертификаты, выданные в адрес ООО «Дон-Арсенал» на коммерческое и сервисное представительство в Южном федеральном округе Российской Федерации.

«Мы благодарим ООО «Дон-Арсенал» за долговременную и плодотворную совместную работу. К сожалению, случаи несоблюдения корпоративной политики ООО «ПРИВОДЫ АУМА», игнорирования просьб и прямых указаний по работе с рядом клиентов в регионе ЮФО РФ подняли для нас вопрос об изменении формата нашего сотрудничества», - комментирует Георгий Иванович Поносов, генеральный директор ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



