ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГОМАШ-СТРОЙ ДЛЯ ПАО «ММК»

Ответственную работу, проделанную конструкторами инженерного центра для ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», комментирует заместитель технического директора, ведущий конструктор Коростелева Виктория Ивановна: «В середине марта состоялась встреча с представителями стороны заказчика. Были оговорены вопросы, касающиеся сроков поставки заказа и новых технических решений. Мы изготавливаем паровой котел Е–75-39–440 ГД, который работает на смеси топлив природном и коксовом газах. Будет три комбинированных горелки. Поставляем котел с комплексом дополнительного вспомогательного оборудования на основе разработанного заказчиком технического задания. Основные решаемые проблемы – это увеличение выработки пара, снижение потребления природного газа и замена физически изношенного котла на новый».

Масса котла 204 т без вспомогательного оборудования. Комплектация котла согласовывается с каждым заказчиком отдельно. Согласно техническому заданию, котел помещается в заданную ячейку и полностью соответствует его требованиям и заявленным параметрам. Котел состоит из топочной камеры, пароперегревателя, экономайзера, боковых экранов, воздухоподогревателя и предназначен для получения перегретого пара за счет теплоты сгорания топлива природного и коксового газа для работы в закрытых помещениях. В конце прошлого года было отгружено порядка 50% оборудования.

В настоящий момент осуществляется закупка и доставка заказчику покупных позиций, таких как: трубопроводная арматура, дутьевые машины, система АСУ ТП. Полностью закончить работу планируется летом 2018 года, а осенью должны быть осуществлены шефмонтаж поставленного оборудования и пуско-наладочные работы.

По материалам портала Advis



