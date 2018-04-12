БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ ИЗГОТАВЛИВАЕТ СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС

В ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» ведутся работы по изготовлению сильфонных компенсаторов разгруженного типа – СКР 300Р-0,25-150/О±4/С±3/ПП. Оборудование будет установлено на Нововоронежской АЭС в рамках мероприятий по продлению эксплуатационного ресурса четвертого энергоблока станции сверх 45 лет.

За весь период сотрудничества с Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» на станцию поставлено свыше 170 тонн сильфонных компенсаторов марки «Белэнергомаш». Особое внимание на Нововоронежской станции уделяется системам безопасности, и как следствие инновационные энергоблоки станции являются референтными для строительства атомной станции в Бангладеш – АЭС «Руппур».

По материалам пресс-службы ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»



