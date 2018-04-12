МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ И РОСАТОМ ПОСЕТИЛИ АРМАЛИТ

4 апреля Генеральный директор АО «Армалит» Александр Викторович Кузнецов провел совещание и экскурсию по предприятию для представителей Министерства экономического развития РФ и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Поводом для визита и предметом совещания стал вопрос участия Машиностроительного завода «Армалит» в проекте «Производственная система Росатом» (ПСР) по созданию Федеральных центров компетенций в сфере производительности труда. В рамках проекта предполагается, что данные центры будут достигать свою цель посредством распространения знаний, обучения и создания профильных компетенций, разработки и внедрению типовых решений и лучших международных практик. «Росатом» выступил на совещании как действующий участник проекта уже достигший наглядных результатов: производительность труда и прибыль организации, за прошлый год, увеличилась в два раза.

«Исходя из реалий «Армалита», где большую долю (80%) занимает сфера судового арматуростоения в рамках ГОЗ, это хорошая возможность в большей мере реализовать себя и в атомной промышленности. Мы уже работаем с такими предприятиями отрасли, как: Белорусская АЭС, Нововоронежская АЭС, Ростовская АЭС, Курская АЭС, АЭС Куданкулам (Индия), Петербургский Институт Ядерной Физики, участие в данном проекте позволит нам усилить свое присутствие на атомном рынке и снизить издержки за счет повышения производительности труда», — уточнили в пресс-службе АО «Армалит».

По материалам пресс-службы АО «Армалит»



