УЗТПА ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ СЕРИЮ ШАРОВЫХ КРАНОВ OPTIMA

Специалистами Угрешского завода трубопроводной арматуры проведен глубокий анализ производителей комплектующих и заготовок для шаровых кранов и клиновых задвижек, в ходе которого были выявлены отечественные и зарубежные поставщики с оптимальным ценовым предложениями. В результате проделанной работы удалось существенно оптимизировать стоимость изготовления новой продукции.

Серия OPTIMA предназначена занять нишу в бюджетной ценовой категории для установки на трубопроводы централизованного теплоснабжения в ТЭЦ, тепловых сетях, в сфере коммунальной инфраструктуры, а также на объектах газоснабжения и газораспределения. Все комплектующие, поступающие от партнеров для производства серии OPTIMA, подвергаются тщательному многоэтапному контролю качества.

Серия OPTIMA сертифицирована и полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к шаровым кранам и клиновым задвижкам.

Главные достоинства: современные технологии и абсолютное соответствие формуле «оптимальное соотношение цена/качество».

Испытания на прочность и герметичность проходит каждая единица продукции.

Гарантия на серию OPTIMA предоставляется сроком на 3 года.

По материалам пресс-службы УЗТПА



