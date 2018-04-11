ЗАВОД «ТРУБОДЕТАЛЬ» ПОВЫСИЛ СКОРОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ

На заводе «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) реализуют мероприятия по сокращению времени производственного цикла на всех его этапах.

В рамках одного из организационных проектов специалисты работали над сокращением длительности процесса от момента получения заказа до выдачи производственного задания, а также над оптимизацией процесса по отгрузке изделий – совершенствовали так называемые циклы «движения документов». Среди мероприятий, реализованных в рамках этого проекта, – оптимизация IT-инфраструктуры, налаживание процессов отслеживания остатков и резервирования сырья, создание системы планирования и контроля отгрузки. Таким образом, время между сдачей продукции на склад и ее отгрузкой сократилось в среднем вдвое, а срок обработки запросов уменьшился на 20%.

Другой организационный проект касался оптимизации цикла «движения металла». Путем совершенствования внутрицеховой системы планирования и межцеховых перевозок, обучения рабочих новым профессиям и создания матрицы компетенций, с помощью которой мастер оперативно может принять решение о переводе сотрудника с одного станка на другой, предприятию удалось в среднем на 20% сократить цикл производства изделий, выпускаемых по техническим условиям.

«В условиях конкурентной борьбы фактор скорости выполнения заказа играет не меньшую роль, чем цена и качество продукции. И в рамках двух организационных проектов мы реализовали целый комплекс мероприятий, чтобы сократить время производственного цикла на каждом его этапе. Эта работа еще продолжается: есть резервы, которые мы должны использовать, чтобы повысить свою эффективность», — отметил управляющий директор завода Дмитрий Марков.

По материалам пресс-службы ОМК



